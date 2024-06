/FOTO/ Dne prvního června se Integrovaná střední škola Slavkov u Brna zúčastnila oslav Dnů Slavkova, které se konaly v centru města. Tato každoroční událost přilákala stovky návštěvníků a naše škola měla čest se prezentovat na hlavním pódiu. Celý den byl naplněn pestrým programem, ale vrcholem pro nás bylo vystoupení studenta druhého ročníku oboru hotelnictví, který předvedl barmanskou show.

Barmanskou show předvedl student druhého ročníku oboru hotelnictví. | Foto: ISŠ Slavkov u Brna

Naše škola je známá svou podporou talentů, rozvojem praktických dovedností studentů a právě barmanská show byla skvělou příležitostí, jak tyto dovednosti předvést široké veřejnosti. Náš student, který se do této role zhostil s nadšením a profesionalitou, předvedl nejen své technické schopnosti, ale také umění prezentace a komunikace s publikem.

Úspěch této akce je pro nás velkou motivací do budoucna. Jsme hrdí na to, že můžeme být součástí takových událostí a těšíme se na další příležitosti, kdy budeme moci ukázat, co naši studenti dokážou.

Děkujeme všem, kteří přišli podpořit naši školu a našeho studenta. Velké díky patří také organizátorům oslav Dnů Slavkova za skvěle připravenou akci a za možnost být součástí tohoto významného dne. Doufáme, že se příští rok zúčastníme znovu a opět přineseme něco speciálního.