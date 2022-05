Celý uplynulý školní rok žáci Základní umělecké školy Vyškov pod vedením svých učitelů tvořili různá díla. Ta jsou od středy k vidění ve velkém výstavním sále Muzea Vyškovska. Za fotografie děkujeme Zdeňce Jeřábkové.

Kresby, malby, keramika, sklo. Děti pracovaly různými technikami a s různým materiálem. Výsledky jejich práce je možné si v prostorách muzea prohlédnout do 22. května. Výstava prací žáků výtvarného oboru je přístupná od úterý do pátku od 10 do 18 hodin a v sobotu a v neděli do 13 do 17 hodin.