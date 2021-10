Už od nejmenších dětských kategorií bylo znát, kdo má natrénovány kopečky a kdo je zvyklý nechat se tahat lokomotivou. Ačkoliv to měli vyškovští Orli do dějiště závodů poměrně daleko, sešla se jich na startovní čáře velká spousta a i na stupních vítězů se střídaly jejich žluté dresy jeden za druhým.

V sobotu 19.9.2021 se na lyžařských tratích v areálu Hory v České Třebové uskutečnil další závod zařazený do Orelské běžecké ligy. Česká Třebová je nejen významným železničním uzlem, ale na jeden den se stala také místem, kudy fičely po náročných tratích nadupané běžecké mašiny.

