Бібліотека допомагає. Knihovna pomáhá uprchlíkům z Ukrajiny. Dejte jim vědět

V reakci na současnou situaci na Ukrajině se také Knihovna Karla Dvořáčka připojila k výzvě Sdružení knihoven ČR a zapojili jsme se do pomoci uprchlíkům před válkou. Prosím, víte-li o někom, kdo má kontakty na Ukrajince, kteří přicházejí do ČR a potřebovali by následující informace, nechť jim je předá. Pomáhají knihovny v celé republice.

