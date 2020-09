Právě před padesáti lety překvapila lidi v blanenském Těchově rychlá poovodeň. Škodu jen na území obce úřady odhadly na celý milion tehdejších korun. Na nelehké dny v Těchově ve svém příspěvku vzpomíná Josef Vylášek.

Rybník Na Lopatě si oblíbily maminky s dětmi. | Foto: archiv Josefa Vyláška

Začněme nahlédnutím do zápisu v obecní kronice: "V roce 1970 přišly i dny neradostné. Po celém území státu se rozšířila chřipková epidemie, která zasáhla i naši obec. Mimo to napadlo velké množství sněhu. Sníh ležel až do dubna 1970 a v květnu padal nový sníh. V lese způsobil mnoho polomů. Celý rok byl zamračený a deštivý. Polní práce byly značně opožděny a vyrostlé kultury byly z velké části zničeny v letních bouřích a krupobitím. Dne 28. srpna 1970 se nad krajem strhla bouře, která neměla v obci pamětníka. Trvala od 11.30 do 15.00 hodin. Po celou dobu bez ustání velmi hustě pršelo, takže voda v několika minutách stála na polích, jako by pole byla jedinou hladinou rybníka. Pak se voda dala do pohybu a brala vše, co jí přišlo do cesty. Vzala sebou i hráz rybníka mezi Těchovem a Obůrkou, zatopila budovu určenou dříve za družstevní prádelnu a utopila dobytek nájemníků žijících v prádelně. (kozy, slepice, králíci). Voda brala s sebou i půdu a stromy na svazích, zničila některé úseky silnic a zatarasila v několika místech silnici spojující Blansko-Skalní mlýn – Sloup. Provoz na této silnici byl zastaven na 14 dnů. Komise Okresního národního výboru Blansko odhadla škody jen v katastru naší obce na více než jeden milion korun."