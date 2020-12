V současné době jich z naší školy pomáhá celkem deset v nemocnici na různých odděleních, a to včetně jednotek intenzívní péče a infekčního oddělení. Dvě studentky posílily řady personálu v domově pro seniory a tři šikovná děvčata rychle zareagovala na personální krizi na Charitě v Dědicích a nahlásila se do řad dobrovolníků.

Všichni, kteří pomáhají, si samozřejmě musí plnit i úkoly z distanční výuky, a i když je na ně naše škola velmi pyšná a poskytuje jim v případě potřeby malé úlevy, tak se to za ně nikdo nenaučí, musí prostě zvládnout vše, co se po nich žádá. A to je ta pravá škola života, umět zabrat, pomoci, tam kde je potřeba, a ještě jako bonus se u toho i něco naučit! A jelikož je většina z nich ve čtvrtém ročníku, tak jen slovo nebo spíše vzkaz na závěr:

„Zatímco školní maturita Vás teprve čeká, tak v maturitě života jste už obstáli výbornou.“

ŠÁRKA TRÁVNÍČKOVÁ

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická, Vyškov