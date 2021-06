Jeho prezentace byla natolik zajímavá, že jsme si přislíbili, že jak jen to půjde, dostaví se k nám do školy a své zkušenosti nejen předá, ale i předvede našim studentům.

Po rozvolnění se dne 11. a 18. 5. 2021 uskutečnilo setkání s odborníkem a naši studenti měli příležitost učebnu stolničení pozměnit na bar. Pan Stanislav Zukal navázal na výuku a pro studenty připravil prezentaci a praktickou část na téma: barová kultura – aperitivy a digestivy. Jak už to bývá, vždy je potřeba teorie, abychom se mohli věnovat praxi. Odborník měl připravenou velmi pestrou prezentaci na daná témata, kterou prolínal praxí. Studenti si vyzkoušeli přípravu nealkoholických aperitivních drinků. Účastnili se slepé degustace, kde hádali, z jakých surovin se daný sirup vyrábí. Poté se sami vrhli do výroby home made surovin, prostřednictvím různých metod – infúzí nebo fermentací. Při těchto praktických částech se pan Zukal zaměřil na to, aby vysvětlit studentům, že na kvalitě používaných surovin maximálně záleží, tedy, že kvalitní surovina je „alfa – omega“ všeho. Velice zajímavým tématem byla klarifikace prostřednictvím mléčné bílkoviny.

Celý postup probíhal, tak, že studenti smíchali čerstvý grepový, nebo ananasový fresh s plnotučným mlékem. Po vysrážení tuku směs filtrovali přes velmi jemné plátýnko. Po každé filtraci následovala degustace. Samotná fermentace probíhala tři až osmkrát dle chuťového profilu a požadované průzračnosti. Pan Stanislav Zukal pro frekventanty zprostředkoval sponzorský dar od firmy specializované na výrobu likérů. Studenti se seznámili se špičkovými likéry, které se vyrábějí bez použití přidaného cukru. Na začátku dne studenti začínali v baru devadesátých let a končili v baru současném včetně ukázky sabráže.

Poslední část prezentace končila na školním dvoře, kde si studenti zkoušeli míchací techniky. Odcházeli s novými znalostmi po příjemně stráveném dni. Naše velké poděkování patří panu Stanislavovi Zukalovi a budeme velice rádi za každou další návštěvu.

Z. Mrázová

Integrovaná střední škola Slavkov u Brna

