Po úvodním přivítání a seznámení s historií Rychty se holky rozdělily do pěti skupin a nafasovaly „loveckou“ výstroj a výzbroj. Pak vyrazily lovit bezobratlé, které po jejich uřčení pochopitelně vrátily do přírody.

V úterý 14. 9. 2021 se třída cukrářek v rámci projektových dní mimo školu vydala objevovat krásy světa bezobratlých do malebné přírody pod vysílač Kojál, konkrétně na Rychtu v Krásensku. Cílem programu bylo přiblížení světa bezobratlých.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.