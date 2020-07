Být mámou, tátou – to není jen tak, přesvědčili se i účastníci orelského závodu

Znám ten pocit. Jsem jedna z nich. Nejtěžší pocit v životě. A jak je to ve sportovním životě? Závody. Když už opravdu o něco jde, máma s tátou sedí na tribunách, postávají kolem atletické dráhy a zatínají pěsti. Každý závod je hrou s jejich nervy. Tátovi jde o to, aby Honzíček vyhrál a mamince, aby se Viktorka při startu nezranila. Máme to různě. Ale jedno máme společné. Jsme pro děti oporou. I v tom sportovním světě.

Z orelského rodinného závodu. | Foto: Lenka Voráčová