Jitka Čábelická se nevrátila z dvoutýdenního vysokohorského soustředění zdravotně zcela fit a Ondřej se ze špice propadl díky defektu zadního kola v pátém okruhu. Dlužno je také říci, že oběma našim nejlepším jezdcům právě brněnská trať s krátkými výjezdy a častým střídáním tempa zrovna nesedí. Přesto jsou pohárová vítězství ve správných rukou, po většinu sezony neměl ani jeden z nich na domácích tratích plnohodnotnou konkurenci.

Brněnské dějství Strabag Cupu nemělo daleko do úrovně špičkových mezinárodních podniků, pořadatelská úroveň byla dokonalá, tratě světových parametrů, divácká kulisa bouřlivá a v týmovém depu to vypadalo, jako na světovém poháru. Startovaly týmy konkurence jezdců z Německa, Polska, Maďarska, Anglie, Skotska, Dánska, Belgie, Slovinska, Slovenska, Švédska, Španělska, Chorvatska, Holandska, Francie, Itálie. Mezi 92 startujícími v kategorii juniorů byla třetina startujících ze zahraničí a zahraniční obsazení měly také stupně vítězů. Jan Sáska (Rouvy Specialized) si upevnil pohárové vítězství čtvrtým místem, když jeho největší konkurent David Šulc dojel do cíle až devátý, celoroční soutěž v kategorii juniorek ovládla Aneta Novotná (Adastra Cycling Team), v Brně na stříbrném místě za Polkou Szczeciňskou. Kategoriím U23 letos dominovali Tereza Tvarůžková (Expres CZ – Tufo Team Kolín) a Josef Jelínek (Cyklostar Trek Mercedes – Benz Praha).

Vrcholem sobotního programu byly závody kategorií Elite s hvězdnou zahraniční účastí. Brazilec Henrique Avancini přivezl Cannondale Factory Racing s kolegy Marottem a Fumicem a první závod po šestiměsíční pauze urval v posledním kole pro sebe. Ve startovní listině se skvělo dalších deset jmen patřících do světové špičky, mezi něž se dokázal vklínit na osmé místo Jan Vastl. Anne Terpstra v Čechách vyhrála už potřetí, pro další podium si dojely Polka Wloszczowska a Slovinka Žakelj.

Velký svátek světového mountainbikingu pod křídly Strabag Českého poháru pokračuje v neděli dětskými závody, čímž bude čtyřdílný seriál pro letošní rok ukončen. Škoda že v regionech přišly o podporu původně plánované závody v Bedřichově a v Hlinsku, v kalendáři mohly najít nové termíny v průběhu blížícího se podzimu. Komisi MTB se podařilo uspořádat unikátní seriál, který v Evropě nemá konkurenci.

MARTIN RAUFER