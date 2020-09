Ještě dva dny před uzavírkou přihlášek jsme se mohli těšit z možné účasti tří Orlů v pěti disciplínách: Kristýny Štofkové, Alexandra Čači a Jana Jakuba Čápa. Ovšem poslední víkend před mistrovstvím byli soupeři proti. Naši radost sebrali, když Kiku na kladivu, Sašu na kladivu a Jeňu na disku odsunuli na pozici 1. náhradníka. Bohužel se žádný ze soupeřů neodhlásil, takže se nikdo z nich do soutěže neposunul.

Naštěstí u oštěpu se oba naši kluci v této šestnáctce udrželi. A dokonce jako jediný oddíl jsme měli v této disciplíně hned dvojí zastoupení. V rozhazování to vypadalo, že si kluci přivezli formu a klapne i dvojité finále. Snaha byla.

Saša, přesto, že neměl špatné pokusy, žádný se mu už jako v rozhazování nepovedl, což ho udrželo ve finále jen v druhé sérii pokusů. Nakonec z toho bylo krásné 11. místo, o jedno místo lepší než loni, v rozhodně větší konkurenci.

To Jeňa si zajistil účast ve finále hned prvním hodem. Po svém druhém hodu se ukotvil na skvělém 4. místě. Toto si v pátém pokusu ještě upevnil osobním i oddílovým rekordem 59,89 m. Ovšem to, co se dělo v posledních pokusech u soupeřů, bylo z říše snů. Padaly tam neskutečné osobní rekordy a Jeňu to stálo naštěstí jen jedno místo, které o centimetr uhájil před dalším soupeřem. Takže veliká gratulace k famóznímu úspěchu 5.místu i osobnímu maximu.

Velký dík oběma za skvělou reprezentaci našeho oddílu.

Výsledky závodu v oštěpu:

Martin Menčík 70.64 m

Ondřej Kříž 68.36 m

Luděk Čumpelík 68.05 m

Jakub Kopeček 66.42 m

Jan Jakub Čáp 59.89 m

Roman Brandtner 59.88 m

Dušan Vodička 53.31 m

Ladislav Fara 52.97 m

David Koutník 52.4 7m

Filip Moc 51.96 m

Alexandr Čača 51.93 m

Adam Procházka 50.66 m

Marek Janás 50.27 m

Michal Csuha 50.00 m

Lukáš Veselý 40.70 m

ROMAN WEITER