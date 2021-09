Důraz je v rámci tohoto projektu kladen na proces oboustranné výměny, proto jsou do něj zapojeni rakouští spisovatelé, kteří sice budou prezentovat svoji tvorbu, ale zároveň sehrají v roli moderátorů a moderátorek literárních diskuzí s jejich českými protějšky zprostředkovací roli. Jejich akce se uskuteční v knihovnách v Dolních Rakousích.

V letošním roce jde především o projekt „Celá země čte“, v jehož rámci se ve spolupráci spolku Treffpunkt Bibliothek, Dolnorakouského literárního domu a Moravské zemské knihovny v Brně, včetně její sekce České literární centrum, uskuteční v září v knihovnách v Dolním Rakousku a na Moravě šestnáct literárních čtení. U deseti z nich budou české autorky a čeští autoři. Nejde přitom jen o představení zajímavých a kvalitních českých knih ze všech žánrů v německém překladu, pozornost je zaměřena také na přeshraniční zprostředkovávání kultury a jazyka Rakouska i České republiky. To vše za výrazné finanční pomoci z programu INTERREG propojujícího obě země.

Do Vyškova a Brna přijedou koncem září spisovatelky Viktorie Hanišová a Angelika Reitzer, aby zde představily svou tvorbu a diskutovaly o knižní kultuře Česka i Rakouska.

