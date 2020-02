Jarní prázdniny jsou vždy především výzvou pro rodiče, kam s dětmi. V obecní knihovně ve Vážanech nad Litavou jsme nabídli alespoň jeden den, kdy děti, které neodjely na hory či k babičkám a dědečkům, který mohly strávit vytvářením různých výrobků, uměleckých děl či si jen tak hrát.

Hlavním tématem byly masky na nastávající Ostatky a karneval. | Foto: Deník Čtenář reportér/ Alena Stříbrná

A vzaly to vskutku zodpovědně. Na přiložených fotografiích uvidíte jejich činorodost, kterou nás příjemně překvapily. Hlavním tématem byly masky na nastávající Ostatky a karneval, který nás v nejbližších dnech čeká a také vás o jeho průběhu budeme informovat. Přišla za námi i návštěva, a to děti z Mateřské školy ve Vážanech nad Litavou. Moc se jim s námi líbilo. Byl to príma den s príma dětmi.