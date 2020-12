V čase, kdy všichni trávíme kvůli práci či škole neobvykle mnoho času před obrazovkami, připravilo Divadlo Polárka pro své diváky venkovní a bezkontaktní program. Již od 5. prosince se mohou malí dobrodruzi se svými rodiči vydat po Brně hledat hvězdu královny Severu, která plní přání. Na sedmi stanovištích dostanou pomocí QR kódů různé úkoly a hádanky, které jim pomohou nejen najít správnou cestu, ale také si prožít příběh inspirovaný lotyšskými bájemi. Když nemůžete do divadla, přijde divadlo za vámi.

Pro zapojení do příběhu stačí vybavit se chytrým telefonem s aplikací na čtení QR kódů, podívat se na web Divadla Polárka, kde naleznete první instrukci a vyrazit do ulic Brna. Procházka je dlouhá necelé tři kilometry, ale není nutné absolvovat ji v celku. Pokud by pak “diváci” chtěli divadlo podpořit či mu jen symbolicky poděkovat za svůj zážitek, budou si moci koupit virtuální vstupenku. Pomohou tak Divadlu Polárka přečkat těžké časy a dále tvořit.

Inscenace Jak jsem plul ke královně Severu režisérky Juliány Vališkové a lektorského týmu Malého vozu Divadla Polárka měla premiéru na začátku loňského adventu. Zájem o inscenaci-bojovku pro děti a jejich rodiče byl tehdy veliký. Letošní bezkontaktní verze sleduje sice podobnou příběhovou linku, ale vzhledem k výrazně odlišnému charakteru projektu přichází s úplně novými hrami a úkoly.

Za svými zavřenými dveřmi Divadlo Polárka nijak nezahálí. Divadelní skřítek Můjtysvět vydává na svém facebookovém profilu krátká videa suplující nedělní herecké workshopy, v nichž lektoři zprostředkovávají dětem různé jevištní dovednosti, či model divadla s vystřihovacími loutkami. A již brzy se začnou chystat i nová představení.

Cesta za královnou Severu

interaktivní procházka vánočním Brnem pro rodiny s dětmi

Autor: Juliána Vališková

Spolupracovali: Petr Theodor Pidrman a Karolina Ondrová

Vizuál: Štěpán Žampach

Ilustrace: Jitka Hlaváčová

Hudba: Jan Laichman

Videa: Marek Salamon

Osvětlení: Michal Mitro

Programátor webu: Martin Winkler

NATÁLIE PELCOVÁ