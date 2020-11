Charita chystá sbírku potravin. Pomoci můžete nákupem. Najděte si, kde

Čtenář reportér





Jídlo. To je to nejdůležitější k životu. Bohužel mezi námi žijí lidé i celé rodiny, které strádají. A právě jim pomáhá každý rok Sbírka potravin (na jaře a na podzim). Dne 21. listopadu budete mít jedinečnou možnost zapojit se do tradiční sbírky, kterou pořádá Česká federace potravinových bank, a darovat potraviny či drogerii potřebným. Diecézní charita Brno pak předá vaše dary lidem v nouzi, o které se stará. Sbírka se uskuteční v zapojených obchodech po celé České republice.

Charita chystá sbírku potravin | Foto: OCH Hodonín