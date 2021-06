V době covidové pandemie, kdy je o dobré zprávy nouze, vznikl v Brně charitativní projekt, který chce svět udělat o chlup lepším. O kočičí chlup! Protože jeho zakladatelky obdivují všechny ty, kteří v soukromých kočičích útulcích, azylech a depozitech pomáhají kočkám v nouzi, rozhodly se, že jim budou v jejich poslání pomáhat. Společnými silami tak shánějí finanční prostředky na provoz soukromých kočičích útulků, azylů a depozit v regionu jižní Moravy.

ÚtulekTibet v Marefách u Bučovic se stal domovem pro stovku koček. | Foto: Útulek Tibet

Brněnský Charitativní kočičí spolek Kryšpín působí na jižní Moravěa bude podporovat devět soukromých kočičích útulků, což je většina. Ty bývají často přeplněné a nedostává se jim peněz. To chce spolek zlepšit. Za vybrané peníze pořídí provozovatelé útulků kočkám v nouzi to, co budou zrovna nejvíce potřebovat. U někoho to bude krmení, léky a veterinární péče, jiní koupí kočkám bez domova pelíšky nebo škrabadla. Rozhodli jsme se podporovat soukromé útulky, které jsou ve svém financování odkázány pouze samy na sebe a na peníze od dárců nebo charitativních projektů, jako je ten náš. Pro zajímavost uvedu, že k dnešnímu dni je u Krajské veterinární správy registrováno 29 útulků, z nichž je podle našich informací 19 soukromých! Provozovatelé soukromých útulků mají především plné ruce práce s tím, postarat se o zvířata v nouzi, a nebýt nám podobných organizací a dobrovolníků, kteří jim se sháněním peněz pomáhají, nebyly by často ani tyto útulky. Proto v Brně vznikl tento projekt, aby pomohl registrovaným soukromým kočičím útulkům, azylům a depozitům na jižní Moravě.