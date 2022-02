Miminkům chybí chobotničky. Víte, že je to již pět let, co jsme poprvé zveřejnili výzvu "Chobotničky pro kulíšky"? Předčasně narozeným miminkům v Novorozeneckém oddělení Fakultní nemocnice Olomouc pomáhají v prvních dnech života, do kterého se netrpělivě vrhla dříve, než přišel jejich čas. Zdroj: se souhlasem organizátorů