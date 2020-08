Závod nese název„Olomoucká dvacítka“ a účastníci zdolávají 10 kilometrů. Konalo se zde i 3. kolo I. a II. Ligy družstev mužů a žen, Mistrovství Moravy a Slezska v chůzi na 10 km a MČR veteránů na 10 km spolu s mládežnickými závody na 1, 3 a 5 km. Byli jsme při tom, když v těchto tropech dosáhli vynikající výkony čeští závodníci Jaromír Morávek, Vít Hlaváč, Anežka Drahotová a Tereza Ďurdiaková.

V mužském závodě na 10 km si teprve sedmnáctiletý nám dobře známý Jaromír Morávek (startoval dvakrát ve Vyškově) 43:48 min. doslova pohrál s celou českou chodeckou špičkou a vynikajícím výkonem nestačil pouze na (o několik sekund) celkového vítěze závodu Slováka Morvaye. Jardovi budeme držet palce v jeho sportovní kariéře.

V ženském závodě zvítězila reprezentantka Anežka Drahotová časem 46:49 min. a obhájila pozici české chodecké jedničky.

A jak si vedli vyškovští Orli?

Jako první vyrazili na trať 1 km ti nejmladší. Byli „jen“ dva – sourozenci Anežka a Matěj Halasovi, kteří měli silnou česko–slovenskou konkurenci. Pak následovala tříkilometrová trať pro zkušenější žákovské chodce. Taky tady jsme měli jediného zástupce, a to Čeňka Topora. Anežka I Čeněk mají techniku chůze dobrou, jen třeba pilovat tahání noh v rychlých krátkých úsecích. Do závodu jdou s respektem, proto to chce odvahu. Musím vzpomenout i naši kamarádku, někdy tréninkovou parťačku Bětku Franklovou, která tu odvahu má, co start - to osobák. O ní ještě uslyšíme!

Téměř v pravé poledne se vydaly na trať dlouhou 10 km i čtyři orelské chodkyně: Ivana Vranková, Anna Málková, Šárka Kraisová a Tereza Račanská. Velmi mile překvapila Terka (ještě dorostenka) o její odvaze startovat na takto dlouhé trati. Čekalo nás 8 okruhů a síla slunce, která opékala naše těla. Žádné stíny. Zvládly jsme to. Byly tropy, ale „happy“ to skončilo. Do družstva II. ligy jsme družstvu vychodily dalších 35 bodů. Ivana si navíc vychodila 3. místo MMsS.

Ivana – 2. místo v MČRV(45 – 49)

Anna – 1. místo v MČRV(55 – 59)

Šárka – 2. místo v MČRV(40 – 44)

Všem patří velká gratulace. Smekám před Ivanou, Šárkou i Terezkou. Díky!



Výsledky

1 km

5. Matěj Halas, 9:07

10. Anežka Halasová, 6:31

3 km

5. Čeněk Topor, 19:43



10 km

14. Ivana Vranková, 1:01.54

15. Anna Málková, 1:01.58

19. Šárka Kraisová, 1:05.34

33. Tereza Račanská, 1:17.06

ANNA MÁLKOVÁ