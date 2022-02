Běžecká liga. Orel Vyškov bral pět zlatých, sedm stříbrných a dvě bronzové

Dojezd do Prahy byl bezproblémový, v hale probíhaly víceboje a my jsme mohli obdivovat české atletické hvězdy. Pro mě to mělo přínos i v tom, že jsem se potkala s odborníky přes chůzi: šéftrénerka Čermáková, p. Brandýs, p. Lapka, p. Kratochvíl, manželé Reinovi,…, nebo z ČASu D. Franklová a mohla jsem s nimi probrat pár cenných rad.

Úpěch na Mistrovství Moravy a Slezska v chůzi. Čeněk Topor vybojoval 1. místo

Čeněk prošel registrací, svolávatelnou a po rozcvičení skupinu chodců přivedli ke startu. Výstřel – start – Čenda se směle zařadil do popředí. „Hurá“ řekla jsem si, „konečně nabral Čenda odvahu“ a chválila ho „dobrý, drž se jich“! To jakoby uslyšel Ondra z Trutnova a začal jim „utíkat“. Ne, běžet se nesmí, to je jasné! Tak se Čeněk držel alespoň frýdeckého Šimona. Po prvním kilometru si před Čendu stoupnul rozhodčí a ukázal mu terčík za nedostatečné propnutí kolena. Hmm, na republice jsou rozhodčí přísní, s tím se počítá. A Čendovi, jakoby orlí křidla někdo nalomil, začal mu „utíkat“ i jeho druhý soupeř. „“Čendo, drž se, dej ruce níž, jdeš pěkně, pojď“ neustálé povzbuzování. A Čenda šel, snažil se! Udržel si třetí místo a výkonem 17:51.17 ušel v hale na dráze 3000 m. Orelský rekord, osobák! Druhý vicemistr republiky! To se počítá.

Orelská atletická bilance. Ohlédnutí za rokem 2021. Přinesl vítězství i prohry

1.Ondra Plecháček, AC Trutnov

2. Šimon Václavík, TJ Slezan Frýdek Místek

3. místo Čeněk Topor, Orel Vyškov, 17:51.17

Gratulujeme Čendovi a děkují za krásný zážitek a vzornou reprezentaci Orla.

Anna Málková