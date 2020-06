Na chodecké závody jsme odjeli ráno z Vyškova až do dalekých Milovic. Dřív se říkávalo: „Milovice, nikdy více!“, ale u nás chodců to neplatí. Pořadatel Petr Kratochvíl se svou skupinou zde připravují krásné chodecké závody, kde tentokrát o závodníky nebyla nouze.

Chodecké závody se konaly v Milovicích. | Foto: Miriam Stewartová

Celkem 109 chodců se postavilo na start od 1 až po 10 kilometrů dlouhou trať. Kdyby se alespoň mohlo objednat počasí! Při příjezdu bylo třináct stupňů a hustý déšť, a to zrovna nejsou podmínky pro dobré výkony. Vyškovská parta chodců si navzájem postěžovala, přiměřeně se oblékla a pustila se do boje. Všichni jsme startovali společně. Kryštof Pevný zastupoval naše mladé chodce jako jediný a nevedl si špatně. Čas na tříkilometrové trati v hodnotě 20:04 je jeho druhý nejlepší výkon. To my ženy (Ivana Vranková, Šárka Kraisová, Tereza Račanská, Daniela Pevná a Anna Málková) jsme musely pokračovat na celý pětikilometrový okruh. Podle očekávání se nejlépe dařilo Ivaně Vrankové, která šla pět kilometrů za 28:55 a pro družstvo žen Orla Vyškov vybojovala 11 bodů.