Letní prázdniny vrcholí a cyklistů je v ulicích měst spousta. Odborníci vybízejí k ostražitosti a společně si připomeneme některé důležité zásady.

Ilustrační - cyklistika | Foto: redakce

Začneme-li od našich nejmenších, jednou ze základních povinností dětí do osmnácti let je povinnost nosit za jízdy řádně nasazenou a připevněnou přilbu. Je s podivem, kolik dětí pustí jejich rodiče na cestu bez této základní ochranné pomůcky. Další povinností je doprovodit dítě mladší deseti let osobou starší patnásti let při jízdě na silnici.