Dramaturgie a tvorba souboru čerpá z lidových tradic. Počátky činnosti Ondráše sahají až do roku 1954, kdy byl u PS 43 Olomouc založen taneční kroužek - Súbor ľudových piesní a tancov Jánošík. V roce 1957 se soubor přesunul do Brna, kde sídlí dodnes. Od té doby se rozvinul do dnešní podoby téměř stočlenného kolektivu, který tvoří profesionální základna doplněná početnou složkou externích členů.

V nejbližší době členové souboru vystoupí 30. dubna od čtyř hodin odpoledne na náměstí Míru ve Zlíně s koncertem nazvaným Ondrášovská suita. Představí se tam Orchestr lidových nástrojů a dívčí sbor. Dalším vystoupením bude Krajinou času, které se uskuteční 7. května v šest hodin večer v kulturním domě ve Ždánicích. V tanečně-hudebním pořadu se představí profesionální část souboru.