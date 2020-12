„Minisčítání je skvělá příležitost zábavnou formou dětem ukázat, že statistika není nuda a může poskytovat mnoho zajímavých informací. A ještě má jednu přidanou hodnotu. Pro děti, které se zapojí do Minisčítání, bude pak v březnu a dubnu snadné pomoct rodičům a prarodičům vyplnit online dotazník Sčítání lidu, domů a bytů,“ říká místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová.

Dosud se do akce zapojilo 300 škol napříč celou Českou republikou. Zatím je rekordmanem Středočeský kraj se 45 školami, následován krajem Moravskoslezským, kde se účastní 40 škol. Bronzovou příčku drží v tuto chvíli Praha, kde se k Minisčítání připojilo 30 škol. Jen o jednu méně je v kraji Jihomoravském. „Těší nás, že se do projektu zapojily již téměř tři desítky škol v našem kraji, a chtěli bychom motivovat i ty další. Je to ideální příklad školy hrou, který se dá vhodně začlenit do online výuky,“ říká ředitelka Krajské správy Českého statistického úřadu v Jihomoravském kraji Kateřina Sendlerová.

Český statistický úřad organizoval Minisčítání poprvé v roce 2010. Hned při své premiéře sklidila akce takový úspěch, že se opakuje už popáté. Každý ročník přinesl řadu zajímavých informací, jak děti v České republice žijí, co je baví, o čem přemýšlejí apod. V letošním dotazníku Minisčítání 2020 čeká na děti symbolicky 21 otázek. Některé se objevily v předchozích ročnících, některé jsou úplně nové – například za kým děti jdou, pokud mají problém, nebo kdo je jejich vzor.

Registrace, a tedy i účast v projektu, je možná až do 13. prosince na adrese www.miniscitani.cz. Výsledky budou známé v lednu.

