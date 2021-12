250 g hladké mouky, 250 g sýra s modrou plísní, 200 g másla, vejce na potření, sezam, mandle nebo třeba mák na posypání

Sýr a máslo nastrouháme a spolu s moukou z nich ručně vypracujeme hladké těsto. To pak rozválíme na zhruba půl centimetru vysoký plát a pak vykrajujeme tvary podle příležitosti a formiček, které zrovna máme po ruce.

Vykrojené kusy pak potřeme šlehaným vajíčkem a posypeme sezamem, mákem nebo třeba sekanými mandlemi. Vyskládáme na plech vyložený pečícím papírem a pečeme 15 – 20 minut na 170 stupních.

Z nastrouhaného sýra, nastrouhaného másla a mouky rychle rukou vypracujeme hladké těsto.

Rozválíme na půl centimetrový plát a vykrajujeme kolečka nebo jiné tvary podle příležitosti – vánoční hvězdičky, velikonoční vajíčka, silvestrovská prasátka, jak je libo.

Klademe na plech vyložený pečicím papírem. Potřeme rozšlehaným vajíčkem. Sypeme sekanými mandlemi nebo sezamem a pečeme 15–20 minut při teplotě 170 °C.

Česneková pomazánka je klasika, kterou mají rádi všichni a uctíme se ní každou návštěvu. Až na žlučníkáře, ale těm připravíme obložený talíř s dobrou šunkou, sýrem a vejcem. Pomazánku milují i obě dcery Ilony Pergrové. Je fakt, že když byly menší, bylo česneku velmi málo, ale nyní už jsou slečny a zvládají bez problému variantu pro dospělé. K tomu si mohou udělat třeba výborné domácí houstičky.



Česneková pomazánka

30 dkg tvrdého sýra, například goudy, 400 ml majonézy, 1 kelímek zakysané smetany, 4 vařená vejce, 4 stroužky česneku Ingredience na česnekoovu pomazánku.Zdroj: Deník/Ilona Pergrová



Sýr a vejce nastrouháme na jemno, česnek utřeme nebo prolisujeme a vše důkladně zamícháme. Mažeme na chlebíčky nebo na kolečka nakrájené rohlíky. Zdobíme okurkou, paprikou, rajčátkem, Prostě tím, co má kdo rád. A v tomhle množství je jí fakt hodně, ale pokud čekáte na Silvestra přátele nebo plánujete rodinné setkání bude jí tak akorát Máte-li čas, chuť a nebo je prostě zavřeno v obchodě a došlo vám pečivo, můžete vyzkoušet domácí houstičky. Upečené houstičky.Zdroj: Deník/Ilona Pergrová



Domácí houstičky

600 g hladké mouky, sušené droždí, 2 malé lžičky soli, 1 vejce, 90 g másla a 350 ml mléka



Vše důkladně smícháme a vypracujeme hladké těsto, které necháme hodinu až dvě kynout. Těsto rozdělíme na menší bochánky. Na toto množství je jih asi šestnáct. Každá si rozdělíme na tři prameny a upleteme „copánek.“ Houstičky poklademe na plech na pečící papír, na jeden velký plech se jich vejde osm. Potřeme je rozšlehaným vejcem, sypeme kmínem nebo mákem. Pečeme ve vyhřáté troubě na 185 stupňů asi dvacet minut.





Pizza šneci z listového těsta jsou chutí podobné pizze. Jejich příprava je rychlá a opravdu jednoduchá. Jsou výborné jako občerstvení pro návštěvy, ale i jen tak jako teplá či studená večeře. Děti je milují. A ráda je dělá i Vlasta Tomková.

Listové těsto, 100 g šunka, 100 g sýr (například Gouda), kečup, koření dle chuti, vejce na potřební těsta

Troubu si předehřejeme na 180 °C. Na plech vložíme pečící papír. Listové těsto je možné koupit již rozválené v pečícím papíře, nebo v celku, které rozválíme. Připravené těsto potřeme kečupem, poklademe tvrdým sýrem a navrstvíme šunkou. Sýr můžeme použít libovolný. Plátkový sýr můžeme případně i nahradit sýrem strouhaným. Těsto srolujeme do rolády, nakrájíme na silnější plátky a pokládáme v mírných rozestupech na plech. Šneky potřeme rozšlehaným vejcem a posypeme pizza kořením a italskými bylinkami. Následně pečeme při 180 °C dozlatova, zhruba dvacet minut. Pizza šneci jsou výborné ještě jako teplé, ale můžeme je podávat i studené. S náplní je možné si pohrát podle vlastní fantazie nebo podle stavu domácích zásob.

Quiche s medovou cibulí a šunkou je slaný koláč, který i přes velké množství cibule, milují i děti. Je totiž plný sýrovo-vaječné chuti. Doma ho připravuje Jana Kodysová.



Těsto: 250 g hladké mouky, 150 g másla, 1 ks vejce, 2 lžíce ledové vody, sůl

Náplň: 3 ks velké cibule, 200 g vepřové šunky nebo uzeného masa, 1 lžíce medu, olej, 33 % smetana, sůl, pepř, muškátový ořech, 3 velké vejce, 150 g tvrdého sýra (eidam, gouda…), tymián



Všechny ingredience smícháme dohromady a vytvoříme z nich těsto, které dáme do lednice alespoň na půl hodiny odpočinout.



Mezitím si připravíme náplň. Cibuli pokrájíme na malé kostičky a orestujeme na oleji v pánvi. Necháme změknout a zesklovatět, což bude trvat asi deset minut až čtvrt hodiny. Poté přidáme nakrájenou šunku a necháme prohřát, poté přidáme lžíci medu a asi ještě minutu necháme povařit. Odstavíme ze sporáku.



Vyndáme z lednice těsto, rozválíme do koláčové formy o průměru cca 25 až 30 centimetrů a lehce propícháme vidličkou. Dáme na 10 minut do trouby rozehřáté na 180 °C.



Než se nám těsto v troubě připraví, smícháme smetanu, sůl, pepř, špetku muškátového ořechu a vejce. Nastrouháme si sýr nahrubo.

Po deseti minutách vyndáme těsto, nandáme na něj připravenou cibulovou směs, posypeme nastrouhaným sýrem a přelijeme připravenou směsí ze smetany a vajec. Na vrch můžeme posypat čerstvým nebo usušeným tymiánem. Dáme zpět do trouby a pečeme ještě zhruba 30 až 35 minut, zhruba do té doby, než okraje koláče začnou hnědnout.

Tento recept je opravdu ověřený, Renata Spotzová podle něj připravje Perníčky na Vánoce i Velikonoce již řadu let.

5 vajec, 500 gramů cukr moučka, lžička skořice, půl lžičky mletého hřebíčku, špetka nového koření, 10 gramů jedlé sody.

Tuto směs třete čtvrt hodiny, poté přidejte citronovou kůru (bio) a 8 lžic vlažného medu, poté třete dalších 5 minut.

Pak přidejte 700 gramů hladké mouky po troškách. Vypracujte těsto a nechte ho uležet 2 dny v lednici.

Pečte na 150 stupňů a jak to začne vonět, vyndejte. Pokud si nebudete jistí, můžete zkusit jednoduchý test s párátkem. Píchněte s ním do jednoho perníčku a když se těsto nepřilepí, je hotovo. Poté vytáhněte a hned za tepla potřete rozšlehaným vejcem.

Po vychladnutí dejte do krabice s rozkrojeným jablkem, aby perníčky změkly a uchovávejte v chladnější místnosti. V mikrotenových sáčcích cukroví v lednici vydrží až do Velikonoc.