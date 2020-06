Pandemie nemoci Covid-19 uzavřela v březnu Knihovnu Karla Dvořáčka ve Vyškově. To však neznamenalo, že by účastnice Hrátek s pamětí zahálely. Setkávaly jsme se na SKYPE a úkoly jsme si předávaly on-line. Mnozí také využívali zadání v Korona-tréninku paměti zdarma. Po "rozvolnění" si zájemkyně vyzvedávaly písemné úkoly v knihovně.

Vybarvování mandal má na mnohé lidi uklidňující účinek. | Foto: archiv knihovny

V průběhu mnoho let trvajícího kurzu jsme se několikrát věnovali mandalám. To, že mandala působí na lidskou psychiku relaxačně, dokázal ve své odborné studii už na konci osmdesátých let dvacátého století M. H. Slegelis. Zjistil, že kruh naši mysl zklidní více než jakýkoliv jiný tvar. Při práci s mandalou dochází také ke snížení stresu. Tohoto efektu na lidskou psychiku využívají antistresové omalovánky nebo pracovní sešity s mandalami, které přinášejí, díky psychologickému podprahovému působení kruhu, relaxaci a jsou součástí duševní hygieny.