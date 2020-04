V kurzu Hrátek s pamětí po Skype měly účastnice za úkol vymyslet příběh na padesát slov.

Zde jsou příklady:Nikdy to tu nebylo, v Číně se to zrodilo, aby nás to zabilo. Koronavir na světě řádí, staré lidi přitom klátí. Nikam nemáme chodit, pouze ve dvou se můžeme vodit. Roušky nosit musíme, i když se v nich dusíme. Co by za to každý dal, na světě je přece rád.

Divné Velikonoce. Na velikonoční svátky roku 2020 budeme vzpomínat jako na velmi netradiční. „Hody,hody doprovody“ se neozývaly. V nouzovém karanténním stavu, který způsobil coronavirus, se mnoho ukázněných obyvatel Česka chovalo zodpovědně a pomlázku si nechali ujít. Snad, musíme doufat, že příští rok svátky jara proběhnou s větší parádou než letos.

S kamarádem jsme byli u prarodičů. Přijeli z pole, odpřahali krávy. Zahoukala siréna. Přiletěla odstřelovací letadla. Krávu zasáhli. S hrůzou jsme přihlíželi zmatku. Přiběhl kamarádův tatínek, popadl ho do náručí. Palbou jsme utíkali domů. My přežili, šest rumunských vojáků zemřelo. Rodiče přežili dvě války, já jednu. Snad přečkám současnou pandemii.

Žili, byli babička a dědeček. Byli už staří, hodně pamatovali". Za doly za hory žil pan Alzheimer. Říkalo se, že je nepříjemný, zákeřný. Několikrát klepal na jejich dveře, ale neuspěl. Nebyli doma, dlouhodobě totiž navštěvují posilovnu - trénink paměti. A to je konec pohádky. A jestli ještě nezemřeli, posilují dodnes.

ZDEŇKA ADLEROVÁ

Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově