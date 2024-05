/FOTO/ V pátek sedmnáctého května se v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově konala další beseda z cyklu Vyškovsko má talent. Tentokrát jsme přivítali dva hosty: dráhovou a silniční cyklistku, držitelku čtyřiceti medailí, mimo jiné šestadvaceti zlatých z Mistrovství České republiky a zlatých z Mistrovství Evropy i světa, Ladu Kozlíkovou Usnulovou a jejího trenéra a partnera Břetislava Usnula.

Vyškovská knihovna přivítala dva hosty: dráhovou a silniční cyklistku Ladu Kozlíkovou Usnulovou a jejího trenéra a partnera Břetislava Usnula. | Foto: Zdeňka Adlerová

Lada Kozlíková začala s cyklistikou ve čtrnácti letech. Byla členkou oddílu běžeckého lyžování ve Vyškově a v rámci letní přípravy jezdila na kole. Svou cyklistickou dráhu zahájila s trenérem Břetislavem Usnulem pod hlavičkou VEUS klubu, kde dosáhla významných úspěchů. V roce 2002 zvítězila, jako první žena, v prestižní anketě Král cyklistiky.

Moderování besedy se tentokrát ujal Břetislav Usnul. Seznámil nás s počátky cyklistky na Moravě: v roce 1867 přivezl Jakub Thonet velociped z Paříže, kde jej na Světové výstavě zakoupil za pět set zlatých franků. Již v roce 1869 se v Brně konaly první závody velocipedů v Rakousku – Uhersku. První český klub velocipedistů na Moravě se sídlem ve Vyškově vznikl v roce 1884.

První stálý obchod s velocipedy si ve Vyškově pořídil Carl Jelínek roku 1898. Ten kola nejen prodával, ale i vyráběl. Výklad provázely historické fotografie z archivu Ludvíka Usnula, spoluzakladatele největší specializované prodejny, servisu, půjčovny, bazaru a eshopu s jízdními koly a elektrokoly v regionu.

1/24 Zdroj: Zdeňka Adlerová Vyškovská knihovna přivítala dva hosty: dráhovou a silniční cyklistku Ladu Kozlíkovou Usnulovou a jejího trenéra a partnera Břetislava Usnula. 2/24 Zdroj: Zdeňka Adlerová Vyškovská knihovna přivítala dva hosty: dráhovou a silniční cyklistku Ladu Kozlíkovou Usnulovou a jejího trenéra a partnera Břetislava Usnula. 3/24 Zdroj: Zdeňka Adlerová Vyškovská knihovna přivítala dva hosty: dráhovou a silniční cyklistku Ladu Kozlíkovou Usnulovou a jejího trenéra a partnera Břetislava Usnula. 4/24 Zdroj: Zdeňka Adlerová Vyškovská knihovna přivítala dva hosty: dráhovou a silniční cyklistku Ladu Kozlíkovou Usnulovou a jejího trenéra a partnera Břetislava Usnula. 5/24 Zdroj: Zdeňka Adlerová Vyškovská knihovna přivítala dva hosty: dráhovou a silniční cyklistku Ladu Kozlíkovou Usnulovou a jejího trenéra a partnera Břetislava Usnula. 6/24 Zdroj: Zdeňka Adlerová Vyškovská knihovna přivítala dva hosty: dráhovou a silniční cyklistku Ladu Kozlíkovou Usnulovou a jejího trenéra a partnera Břetislava Usnula. 7/24 Zdroj: Zdeňka Adlerová Vyškovská knihovna přivítala dva hosty: dráhovou a silniční cyklistku Ladu Kozlíkovou Usnulovou a jejího trenéra a partnera Břetislava Usnula. 8/24 Zdroj: Zdeňka Adlerová Vyškovská knihovna přivítala dva hosty: dráhovou a silniční cyklistku Ladu Kozlíkovou Usnulovou a jejího trenéra a partnera Břetislava Usnula. 9/24 Zdroj: Zdeňka Adlerová Vyškovská knihovna přivítala dva hosty: dráhovou a silniční cyklistku Ladu Kozlíkovou Usnulovou a jejího trenéra a partnera Břetislava Usnula. 10/24 Zdroj: Zdeňka Adlerová Vyškovská knihovna přivítala dva hosty: dráhovou a silniční cyklistku Ladu Kozlíkovou Usnulovou a jejího trenéra a partnera Břetislava Usnula. 11/24 Zdroj: Zdeňka Adlerová Vyškovská knihovna přivítala dva hosty: dráhovou a silniční cyklistku Ladu Kozlíkovou Usnulovou a jejího trenéra a partnera Břetislava Usnula. 12/24 Zdroj: Zdeňka Adlerová Vyškovská knihovna přivítala dva hosty: dráhovou a silniční cyklistku Ladu Kozlíkovou Usnulovou a jejího trenéra a partnera Břetislava Usnula. 13/24 Zdroj: Zdeňka Adlerová Vyškovská knihovna přivítala dva hosty: dráhovou a silniční cyklistku Ladu Kozlíkovou Usnulovou a jejího trenéra a partnera Břetislava Usnula. 14/24 Zdroj: z archivu Ludvíka Usnula Cyklistika má ve Vyškově už dlouholetou tradici. 15/24 Zdroj: z archivu Ludvíka Usnula Cyklistická dráha ve Vyškově v roce 1926. 16/24 Zdroj: z archivu Ludvíka Usnula Cyklistická dráha ve Vyškově v říjnu 1926. 17/24 Zdroj: z archivu Ludvíka Usnula Jakub Procházka z Vyškova, mistr Moravy v jízdě za motorovým vodičem z let 1928 až 1931. 18/24 Zdroj: z archivu Ludvíka Usnula Tribuna na vyškovské dráze v roce 1925. 19/24 Zdroj: z archivu Ludvíka Usnula Závody na válcích ve Vyškově v roce 1923. 20/24 Zdroj: z archivu Ludvíka Usnula Cyklistika má ve Vyškově už dlouhou tradici. 21/24 Zdroj: z archivu Ludvíka Usnula Cyklistika má ve Vyškově už dlouhou tradici. 22/24 Zdroj: z archivu Ludvíka Usnula Cyklistika má ve Vyškově už dlouhou tradici. 23/24 Zdroj: z archivu Ludvíka Usnula Cyklistika má ve Vyškově už dlouhou tradici. 24/24 Zdroj: z archivu Ludvíka Usnula Cyklistika má ve Vyškově už dlouhou tradici.

Od dávné historie jsme dospěli do období aktivní kariéry Lady Kozlíkové. To jsme si připomněli sestřihem dokumentárních záznamů od jejích počátků až po světové úspěchy. Besedu zakončily dotazy z publika, mimo jiné na úrazy, osobní život po ukončení kariéry, plány do budoucna.