Společnost Alca dokončila další projekt v rámci svého dlouhodobého programu Alca školám. Střední škola polytechnická ve Vyškově je aktuálně posledním přírůstkem do rodiny škol, které získaly moderní vybavení pro praktickou výuku v oboru instalatér.

Další učebna pro mladé instalatéry byla otevřena ve Vyškově | Foto: Alcadrain

Řízení projektu bylo svěřeno týmu odborníků ze společnosti ve spolupráci s vedením školy. Stanislav Pluháček, manažer oddělení marketingu společnosti Alca, uvedl: „Jsme hrdí na to, že můžeme přispět k dalšímu zdokonalení výuky mladých instalatérů. Věříme, že vybavení, které jsme škole poskytli, napomůže k jejich lepší přípravě pro budoucí povolání."

Kromě produktů z oblasti sanitární techniky získala škola ukázkový model bytového jádra ze systémových stěn Alcasystem. Jedná se o sortiment prefabrikovaných stěn vytvořených na míru každému projektu. Na stavbách šetří hodiny práce a eliminuje potenciální chybovost. „Máme za to, že je důležité naše studenty seznamovat s technologiemi, jež jsou aktuálně na trhu. Systémové stěny nejsou na stavbách v naší zemi běžnou záležitostí, ale v budoucnu to může být úplně jinak a naši absolventi na to budou připraveni,” ocenil ředitel školy Petr Hájek.

Slavnostního předání učebny se kromě zástupců školy zúčastnil i prezident Cechu topenářů a instalatérů ČR Bohuslav Hamrozi.