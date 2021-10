Po nich zaklekly do bloků Lucka s Nikčou na 100m. Ve svém rozběhu doběhly na 2. místě Lucka a na 3. Nikča. Ovšem po delší závodní pauze s časy nebyly příliš spokojeny. Později si na dvojnásobné trati Nikča trošku vylepšila náladu, když doběhla na druhém místě v rozběhu a v čase, který byl v porovnání s tím na stovku určitě lepší.

Další disciplínou byl oštěp 700g dorostenců s Jeňou, ten nenechal nic náhodě, potvrdil, že je špičkou v republice a vyhrál v osobním i oddílovém rekordu 64,40m. Hned po něm nastoupil s 800g náčiním do oštěpařského sektoru Saša, i ten potvrdil, že patří mezi českou špičku, když rozdílem třídy vyhrál výkonem 61,61m, což je jeho Os. rekord i oddílový v kategorii.

V sobotu 11.9.2021 se v Břeclavi uskutečnilo 2. kolo Mistovství Moravy a Slezska družstev juniorských a dorosteneckých kategorií. Sice se žádné naše družstvo neúčastnilo, ale naši atleti a atletky se do bojů zapojili jako hostující v několika týmech.

