/FOTO/ Současní i bývalí členové, hosté a příznivci rousínovského divadelního ansámblu Davida Kříže z Rousínova odstartovali v pátek 17. května 2024 finále oslav 20. výročí souboru. Na interním setkání v rousínovské Záložně jsme si připomněli, co vše jsme za 20 let v souboru zažili.

Mládež D.A.V.A hraje western Zlatá horečka. | Foto: D.A.V.A Rousínov

S našimi diváky oslavíme 20 let fungování na výroční derniéře westernového muzikálového představení Jedna statečná, kterou uvedeme na pátém ročníku Rousínovského divadelního a folklorního festivalu – v sobotu 15. června 2024 ve 20.15 na letní scéně v parku za Záložnou v Rousínově. Jubilejní sezónu potom uzavřeme v pátek 21. června 2024 v rámci Slavnostního koncertu Daniela Hůlky a Rousingu, za doprovodu klavíristy Petra Ožany.

V pátek 17.5.2024 bylo v rousínovské Záložně veselo. Vzpomínalo se a smálo se, občas ukápla slza nostalgie a dojetí. Přišli za námi současní i dřívější členové souboru. Někteří dorazili až z dalekých Drážďan. Toho si velmi vážíme. Večerem divadelníky provedla moderátorská dvojice Daniel Horčička a Filip Suchomel. I když se jednalo o slavnostní večer, jejich průvodní slovo se neslo v uvolněném duchu a rodinné divadelní atmosféře. Během večera se rozdávaly ceny jako herec roku, herec s největším počtem ztvárněných postav, herec s největším počtem přeskočených replik. Na diváky čekaly i dva videoklipy ze života D.A.V.ÁKů.

V rámci večera zazpívali divadelníci také ke kulatým narozeninám maminky uměleckého vedoucího souboru paní Haně Křížové, která pomohla před 20 lety soubor, tenkráte ještě neplnoletému synovi založit.(tenkráte jí bylo 40 let). Dnes je David Kříž profesionálním divadelní režisérem, vedoucím dvou divadelních souborů, dlouholetým pedagogem Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a ostříleným zpěvákem, skladatelem a moderátorem. Během slavnostního večera byl netradičně stručný. „Děkuji všem, díky kterým jsem mohl patnáct let divadelně snít, pět let pomáhat snít druhým a přeji nám všem, ať společně můžeme divadelně snít nejméně dalších dvacet let.“

Soubor D.A.V.A má ve své jubilejní dvacáté sezóně přes sto aktivních členů v pěti ansámblech. Uvádí 5 – 7 premiérových projektů ročně a potěší tisíce diváků. Svoji aktivitou se řadí k největším souborům podobného zaměření v okrese Vyškov. Spolupracoval se všemi soubory ve městě Rousínov, herci se účastnili projektů Komorní opery HF JAMU v Brně, spolupracovali s Dětským sborem Brno, Mladými brněnskými madrigalisty a stáli mj. zrodu Rousínovského divadelního a folklorního festivalu, který v letošním roce oslaví své již půlkulaté výročí.

Vedle divadelních a koncertních aktivit pracujeme také na profilovém CD souboru, které v závěru sezóny pokřtíme. S otevřením nové sezóny pak vyjde kniha 20 sezón D.A.V.Aků, která mapuje činnost souboru. Hrací plán na 21. divadelní sezónu máme již hotový. Těší nás stálý zájem o divadelní snažení. Jsem rád, že jsem personálně mladý soubor. Zhruba dvě třetiny současných členů souboru nebyly v době založení souboru na světě. (smích).