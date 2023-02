Děsivé jeptišky přišly až večer. Do té doby patřila sokolovna v Hodějicích dětem

Je to tradice a letos tomu nebylo jinak. Druhý únorový víkend se v Hodějicích na Vyškovsku veselilo. Nejdříve proběhl odpoledne dětský karneval, večer se do kostýmů oblékli i dospělí. A že bylo na co koukat. Nás zaujaly například děsivé jeptišky, které to na parketu roztancovaly. Za krásné fotky děkujeme čtenářovi Pavlovi Sklenářovi.

Děsivé jeptišky přišly až večer. Do té doby patřila sokolovna v Hodějících dětem | Foto: Pavel Sklenář

Tradiční maškarní Šibřinky uspořádal TJ Sokol Hodějice. Program akce byl rozdělený na dvě části. Nejprve první část pro děti odstartovala ve 14.00. Na programu dne byly dětské soutěže s klaunem, poté si děti zatančily na diskotéce a měly možnost vyhrát i zajímavé ceny v tombole. Žáci obchodní akademie ve Vyškově vedou vlastní firmu. Vydělané peníze pomůžou Od 20.00 začala zábava pro dospělé. Hudební doprovod zajistila kapela SMP+. Návštěvníci v maskách měli vstup zdarma.