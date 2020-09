V neděli 13. 9. 2020 se uskutečnil 4. ročník vyškovského benefičního běhu „Běhám a pomáhám“. Tato charitativní akce se tentokrát netradičně pořádala v Lulči na koupališti u Libuše. Původní termín byl plánovaný v dubnu na vyškovském náměstí, ale vzhledem k mimořádným opatřením se akce přesunula místem i časem na 13. 9. 2020 do Lulče. Běželo se pro paní Katku Talarovičovou, která trpí cystickou fibrózou a nakonec se vybralo bezmála 700 000 Kč, což je neuvěřitelná částka. A i vyškovští Orlíci nechyběli i oni b ěhali a pomáhali

Vyškovští Orlíci se zapojili do akce nazvané Běhám a pomáhám v Lulči. | Foto: Lenka Voráčová

V dětských závodech se nastupovalo do tří kategorií. Děti do 6 let běžely úsek padesát metrů do kopce. Ve velkém davu holčiček se rozhodně neztratila Verunka Dorazilová, která si doběhla pro úžasné 2. místo. Do první desítky se probojovala i Verunka Martínková. U chlapců si první místo stylem start-cíl právem zasloužil Jirka Luska.