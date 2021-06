Přiznivci písniček Michala Davida a dobré nálady se konečně dočkali. Výpravná koncertní open air verze muzikálového hitu Sagvana Tofiho Děti ráje dorazila do Boskovic.

Představení Děti ráje si návštěvníci mohli vychutnat pod širým nebem. | Foto: Monika Šindelková

V pátek 18. června v podvečer se v letním kině uskutečnil první muzikálový koncert Děti ráje z cyklu Kultura pod hvězdami. Sagvan Tofi spolu s Braňo Polákem moderovali tuto upravenou koncertní verzi a vrátili písničkami návštěvníky vystoupení do 80. let. Druhá část se pak odehrávala o 20 let později, kdy naši hrdinové zestárli. Děti ráje byly v době svého uvedení za první český hit-muzikál plný písniček Michala Davida. A podle spontánní reakce diváků mu na atraktivitě neubral ani zub času, což si vyžádalo ještě několik přídavků.