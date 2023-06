Druhou červnovou neděli jsme se vydali s dětmi na návštěvu místního obchodního domu Tesco. Pan ředitel nás provedl zákulisím a ukázal nám, jak se zde skladují potraviny, jak probíhá jejich naskladňování a co se děje s neprodanými produkty.

Děti v obchodním domě ve Vyškově. Pletly vánočku a usedly za pokladnu | Foto: Jakub Švestka

Naše kroky dále zamířily do pekárny, kde jsme dostali připravené těsto a společně s pekařkou jsme se pustili do umění upletení vánočky. Poté jsme ji převezli do kynárny, a po nějaké době jsme měli možnost vánočky ozdobit každý podle svého gusta, ať už to byly mandle, mák nebo cukr.

Dalším úkolem naší návštěvy byla pokladna, kde si děti vyzkoušely markovat zboží, které si na prodejně vybraly a jako suvenýr si odnesly vlastní vytištěnou účtenku.

Poslední aktivitou bylo rozdělení na týmy, kdy každý z nich na prodejně musel najít tři výrobky dle zadání. Za každou aktivitu děti obdržely speciální penízky, které si ke konci vyměnily za sladké odměny v připraveném obchůdku. Poté jsme si vyzvedli již vychladlé vánočky a závěrem zamířili na místní točenou zmrzlinu.

Chtěli bychom poděkovat panu řediteli a zaměstnancům Tesca za skvěle připravené aktivity a také rodinám, kteří mi pomohly při realizaci. Byl to pro nás všechny skvělý a nezapomenutelný den.