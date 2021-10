Na návštěvu přišli za dětmi příslušníci Policie České republiky, Územního odboru Vyškov, Obvodního oddělení policie, Oddělení hospodářské kriminality a Skupiny kriminalistické techniky.

Děti mohly obdivovat policejní čtyřkolku, která se využívá zejména v terénu, ale i novou Škoda Kodiak, která je jedním z nejnovějších policejních automobilů. Přijela i hlídka tzv. "dlouhých zbraní", což jsou speciálně vyškolení a vycvičení policisté.

Policisté ukázali dětem dvě metody kriminalistické techniky a to daktyloskopii a trasologii. Daktyloskopie zkoumá obrazce papilárních liníí na vnitřní straně posledních článků prstů rukou, na dlaních a prstech nohou a chodidlech. Děti se dozvěděly, co jsou to papilární linie a jejich zákonitosti. Trasologie mimo jiné zkoumá i otisky spodní části obuvi.

Tímto děkujeme všem zúčastněným za milou návštěvu v naší mateřské škole a přejeme jim spoustu objasněných případů.

Monika Skřivánková

ředitelka Mateřské školy Luleč