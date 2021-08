V pondělí jsme se sešli na Orlovně, čtyřicet dětí, čtyři instruktorky a devět dospělých. Výprava, jak má být. Zde je přivítaly bohyně Atén a dovedly až na místo začátku Cesty na Olymp. Děti se rozdělily do družstev podle kontinentů, vytvořily si vlajku a začali jsme poznávat. V tento den jsme se všichni sešli v Americe. S indiány jsme se sešli na lovu, prošli jsme Amazonský prales, pokusili se přeskočit Amazonku, ale také jsme zkusili americký biatlon. Tento den jsme zakončili v Riu na skvělém samba karnevalu za účasti nádherných tanečnic s pestrými kostýmy a nezapomenutelným tancem.

Úterý začalo sluníčko ukazovat svoji sílu. Zůstali jsme na našem kontinentu. V plačtivé Británii se nám podařilo osvěžit díky soutěžím s vodou. Jestliže se říká, že v Anglii často prší, musím říct, že mokří jsme byli všichni, tedy jen potvrzuji tuto skutečnost. Po obědě nás čekal maraton. Startovali jsme v Aténách a cíl byl překvapivě v naší republice. Zde jsme zakončili naší tradicí – opékáním špekáčků. Zde se také narodil čtyřnožec, který byl velkou neznámou pro všechny děti. Díky indiciím mohly děti hádat, čí nohy se schovávají na fotce. Hádanka byla těžká, proto také možnost získat velký počet bodů byla velkou motivací.

U protinožců jsme se ocitli ve středu. Týmové klání v kuželkách, překážková dráha nebo rugby. To vše bylo náplní tohoto dne a to vše s náporem síly sluníčka, které ukazovalo, co umí. Zřejmě si vzalo příklad z opékání špekáčků předešlého dne a opékalo také.

Asijský kontinent je zvláštní sám o sobě. Málokdo z nás umí jíst hůlkami, nebo se setkal se samurajem. My měli to štěstí. Odpoledne jsme se vykoupali v řece Ganga a zakončili tuto čtvrteční pouť závitkem a sladkou tečkou. Poslední navštívený kontinent byla Afrika.

V pátek jsme se vydali na dalekou pouť, poznali tamní památky a zakusili, jak to mají Afričané složité, když musí chodit všude pěšky. Boleli nás nohy, ale ukázali jsme, že jsme sportovci a jen tak se nevzdáme.

Putování se pomalu ubírá ke konci. Chybí sdělit, jak si jednotlivé týmy Afriky, Austrálie, Asie, Ameriky a Evropy vedly. Medaile rozdaly opět bohyně v chrámu, byly rozdány body, za které si děti mohly na středověkém tržišti nakoupit věci na památku. Všichni s plnýma rukama suvenýrů, se kterými se doma jistě pochlubí. Ještě hymna na závěr a snad se za čtyři roky opět sejdeme na olympiádě a ….nebo v září na Orlovně.

Chtěli bychom poděkovat Aničce Halasové, která celý program vymyslela a zorganizovala a také všem našim instruktorkám, které začínaly v našem oddíle jako děti a dnes již vedou jednotlivá družstva. Ráda bych také poděkovala Alče Hanulíkové za skvělou organizaci kolem a paní Petlachové z Medlovic za skvělý doping – po obědech se zaprášilo a před nimi se ozývalo: “My máme hlad“, což značí kvalitu.

Všem přejeme krásné léto plné odpočinku, mnoho zážitků a pohody.

Zuzana Olejníková