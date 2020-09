Dne 11. září odstartoval letošní v pořadí čtvrtý ročník Dialogfestu, tentokrát jako součást Dnů památek. Program pátečního večera začal v sále Komunitního centra Bohumíra Bunži pohádkou, kterou za pomoci maňásků zahrály děti. Následovalo několik tanců v podání tanečního oboru ZUŠ Vyškov pod vedením paní učitelky Taťjany Švarcové.

Letošní Dialogfest byl součástí Dnů památek ve Vyškově. | Foto: archiv spolku Diogenes

Viděli jsme historickou renesanci a netradiční taneční scénu inspirovanou barokem. Po pohádce, renesanci a baroku jsme se přenesli do hudebního příběhu z 30. let minulého století. Jeho děj se odehrál v hale komunitního centra, která svým stavebním stylem umocnila celé vystoupení kabaretní zpěvačky v podání Jany Bařinkové. Atmosféra 30. let nás připravila na poslední bod programu tohoto večera, jímž bylo promítání starých fotografií Vyškova s komentářem pamětníků Miloše Nevřaly a Božetěcha Kostelky. Komentovanou projekci dokreslily fotografie Jindřicha Holíčka umístěné na panelech v sálu. V neděli 13. září jsme zářijovou část letošního Dialogfestu zakončili koncertem duchovní hudby ve farním kostele.