Když jsme se brali, byli jsme mladí a hlavně nerozumní. Život nás naučil a prověřil. Všechny nástrahy jsme však překonali. V den manželových 80. narozenin jsme proto ve Společenském centru v Topolanech oslavili i diamantovou svatbu. Ačkoliv to nebyly přímo diamanty, dostali jsme dar mnohem cennější.

Manželé Kudličkovi oslavili v Topolanech diamantovou svatbu. | Foto: archiv rodiny

Oslavy se zúčastnili všichni naši potomci. Dvě dcery, dva synové, šest vnuček, tři vnuci, čtyři pravnučky a čtyři pravnuci. Dospělí přišli i se svými partnery. Chtěli bychom poděkovat starostce paní Renatě Pavlincové a zastupitelce paní Kamile Pantůčkové za přípravu velmi příjemného a slavnostního připomenutí našeho svatebního slibu. Protože jsme dlouholetými členy sboru dobrovolných hasičů, mezi gratulanty byli i jeho zástupci. Všem, kteří přišli slavit s námi, děkujeme a přejeme jim to, co přáli oni nám: zdraví, štěstí a pohodu do dalšího života.