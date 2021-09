U příležitosti Dnů evropského dědictví pro zájemce Muzeum Vyškovska otevírá své dva vyškovské objekty – zámek a kapli svaté Anny se zahradou. V prvním z nich si mohou lidé zdarma prohlédnout všechny stálé expozice, zámecké sklepení, výstavy Markova cihelna a Gabriel Křivánek, Krvavý román, Jiří Petráček a na nádvoří zhlédnout vystoupení skupiny historického šermu ARMET. Pro dětské návštěvníky bude k dispozici tvořivá dílna. Za zvýhodněné vstupné je možné vidět výstavu Na okraji Impéria. V kapli svaté Anny mohou návštěvníci obdivovat výstavu Náboženství a rituály a navštívit zahradu u špitálku, kde bude pro děti připravené malování na kameny. Akce se koná v sobotu a v neděli od devíti ráno až do pěti hodin odpoledne.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.