Do hvězdárny ve Ždánicích přijede vědec s astronautem. Ukáží stav beztíže

Chtěli byste letět do vesmíru? Je to snadné nebo těžké? Jaké je to pohybovat se ve stavu beztíže? Jak se tam jí a pije? To všechno a mnohem více ukáže Pavel Suchan na příkladu letu astronauta - plyšového českého krtečka. Přednášku pana Suchana s názvem Vesmírné příběhy s krtkem astronautem by si neměli nechat zájemci ujít již tuto sobotu. Děkujeme panu Trutnovskému za dnešní příspěvek.

Pavel Suchan ve Ždánicích. | Foto: Se souhlasem Karla Trutnovského.