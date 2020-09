Dobrovolníci vyrazí uklízet Vyškovsko. Podělte se s námi o výsledky i fotografie

Nadcházející sobota bude patřit dobrovolnickým úklidům při tradiční akci Ukliďme Česko. Chystáte se s kamarády z oddílu, sousedy ze čtvrti nebo vsi také vzít rukavice, pytle a hrábě a udělat něco pro své okolí? Napište nám své zkušenosti, podělte se o to, kolik pytlů nepořádku jste letos odnosili a ukažte našim čtenářům, co všechno jsou lidé schopni hodit do příkopu, větrolamu nebo na louku. Na vaše zprávy a fotky se těšíme na redakce.blanensky@denik.cz

Ukliďme svět, Ukliďme Česko. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Lenka Pospíšilová