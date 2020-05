Kdy jste naposledy psali rukou psaný dopis? Máte příležitost to znovu zkusit. Vzhledem k nouzovému stavu platí v pobytových službách pro seniory úplný zákaz návštěv a tito lidé tráví celé dny na svých pokojích sami. Charita Vyškov tedy rozjela projekt "Dopis babičce/dědečkovi", do kterého se může zapojit každý z nás a zpříjemnit tak seniorům tento čas odloučení od svých blízkých.

Děti či jejich rodiče, kdokoli, kdo rád píše, může udělat radost lidem dříve narozeným ručně psaným dopisem. | Foto: Deník / VLP Externista

Výzva je směřována primárně dětem, ale zapojit se může každý, kdo umí psát či malovat. Stačí napsat dopis nebo nakreslit obrázek, doručit nám ho na Charitu Vyškov a my ho po desinfekci ozonem doručíme osamělým seniorům v naší oblasti. Víme o více než 400 babičkách či dědečcích, kterým by takový dopis udělal velkou radost. Do této akce se zapojily zařízení jako Odlehčovací služba Charity Vyškov, Pečovatelský dům na Tyršově ulici, Pečovatelský dům na Polní ulici či Domov důchodců Nové Hvězdlice.