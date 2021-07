V sobotu Jeňa zahájil své účinkování na disku. Sice se celý závod potýkal s technikou, přesto metry nebyly špatné, 45,73m je nový osobní i orelský rekord a skvělé 6. místo.

V neděli, hned ráno, nastupoval Jeňa na kouli. Tato disciplína byla napínavá až do konce. Začátek byl trošku zbrklý, ale výkony se hned řadil na dosah medailí. Po čtvrtém pokusu, měl dokonce tu bronzovou asi na dvě minuty v držení, když si vrhl krásný osobák 16,28m i RO. Bohužel byl hned dalším závodníkem o dva centimetry převržen a to se už v dalších sériích nezměnilo. Vybojované 4. místo pro něj nebylo tak velkým zklamáním, jelikož mu ten osobák náladu částečně vylepšoval.

Hlavně se těšil na oštěp, svoji parádní disciplínu, ve které si věřil i na kov nejcennější. Po první sérii pokusů se usadil na 2. pozici. V té druhé se opět asi 2 minuty ohříval na zlatém výsluní, než byl sesazen zpět na stříbro. To se neměnilo až do závěrečného pokusu, kde zmobilizoval všechny síly, zdravě se naštval a poslal oštěp do vzdálenosti 63,16m OS.R i RO, to mu v tu chvíli zajišťovalo zlatou medaili, ale stále byl ještě jeden pokus v soutěži, který ho o radost mohl připravit. Byly to nervy, naštěstí se tak nestalo, ale ještě dlouho trvalo, než Jeňovo dojetí propuklo v radost, protože tomu stále nemohl uvěřit. Orel Vyškov se tedy díky Jeňovi, může pyšnit ziskem titulu Mistra republiky.

Poslední technickou disciplínou mistrovství byl oštěp juniorů i zde jsme měli želízko v ohni. Saša nastupoval do soutěže jako jeden z favoritů i adeptů na medaili. Což potvrdil hned v první sérii, kdy se na 2 minuty ocitl na pozici stříbrné, poté se na dlouhých 5 sérií usadil na místě třetím. Více než dvoumetrový náskok vypadal velmi nadějně, dodával jistý klid. Bohužel v poslední sérii nastal šok, když si Jakub Dudáš z TJ Sokol Kolín-atletika, vytvořil osobní rekord 58,11m a Sašu sesadil z bronzového trůnu. Tato rána Sašu bohužel zlomila, přestože tento výkon je v jeho možnostech, bylo velmi těžké se najednou soustředit a dokázat to zvrátit zpět na svoji stranu. Poslední pokus se mu nevydařil jako soupeři. Musel se tedy spokojit v uvozovkách ¨ jen se 4. místem¨, což pro něj v tu chvíli bylo obrovským zklamáním a smutkem. Ovšem je to samozřejmě výborný výsledek, ke kterému, stejně jako Jeňovi k jeho výsledkům, gratulujeme.

Kluci moc vám děkujeme za nádherné reprezentování našeho oddílu.

Roman Weiter