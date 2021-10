Ve dnech 22. a 23. září hostila Praha 18. celostátní finále ekologického projektu Enersol. Tohoto projektu Integrovaná střední škola Slavkov u Brna úspěšně účastní již čtvrtým rokem a letošní rok tomu nebyl výjimkou. Děkujeme vedení školy za příspěvek a těšíme s ei na vaše texty a fotografie.

Ve dnech 22. a 23. září hostila Praha 18. celostátní finále ekologického projektu Enersol. | Foto: se souhlasem ISŠ Slavkov

V minulých ročnících jsme spolupracovali s „domácí“ firmou Likos. V tomto roce nás reprezentovala D. Švehlová a L. Trhlíková a zvolili jsme firmu FLENEXA z Přáslavic u Olomouce zabývající se aquaponií. Základní myšlenkou managementu společnosti je rozvíjet ekologicky šetrná řešení, zejména v energetice a produkci potravin. Myšlenky za podnikatelskými aktivitami nejsou jen ekonomické, ale společnost klade důraz na společenskou odpovědnost firmy jak ke svému okolí, tak k životnímu prostředí. Co je to vlastně aquaponie? Jednoduše řečeno je to spojení aquakultury a hydroponie.