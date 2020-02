Hned když jsme na místo dorazili, srdečně nás přivítali dva pánové. Bylo vidět, že o digitální dílně hodně vědí. Jedna z nich na mě působil spíše jako teoretik a ten druhý vypadal, že má praxi. Postupně jsme zhlédli bombastické ukázky práce strojů.

Zaujala nás 3D tiskárna, která dokáže vše vytisknout do opravdové podoby. To se prý vyplatí, ale na mě to trvá moc dlouho. Dalším trhákem byla robotická ramena, která pohybovala kostkou, a to z jedné věže do druhé a pak ještě do třetí a takto pořád dokola.

Nakonec jsme se přesunuli k mikroskopu, na kterém jsme si přibližovali různé věci. Toto všechno jsme si mohli navíc přijít vyzkoušet ještě po vyučování. Například jsme nám umožnili narhnout svlj vlastní potisk a dát si ho na tričko nebo si vyzkoušet, jak se zachází s 3D tiskárnou.

Celá návštěva se mi i mým spolužákům velmi líbila. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí a také jsme si některé činnosti mohli prakticky vyzkoušet.

Klára Gerecová