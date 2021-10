Patnáct studentů ze Slavkova se ve dnech 20. až 21. září zapojilo do baristického kurzu. | Foto: se souhlasem školy

Jak se stát profesionálním baristou? To si vyzkoušelo patnáct studentů, kteří se ve dnech 20. – 21. 9. 2021 zúčastnili baristického kurzu pod vedením baristy Martina Trtílka. Na začátku kurzu získali teoretické znalosti. Následovala pro mnohé zábavnější praktická část.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.