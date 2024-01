První lednový týden se náš tým mladších žáků Orel Jednota Vyškov zúčastnil již podruhé prestižního florbalového turnaje Gothia Innebandy Cup konaného ve švédském Götteborgu. Naše výprava se skládala z 18 hráčů, 4 trenérů a 4 dospělých.

Florbalisté Orel Vyškov bojovali ve Švédsku. | Foto: poskytl Martin Zápotocký

Ihned po příjezdu do Švédska a ubytování ve školní třídě jsme absolvovali přátelské utkání s družstvem FBC Česká Lípa. Toto utkání bylo takové seznamovací se s povrchem v hale a rozhýbání se po dlouhé cestě v autobuse. Utkání se nám povedlo a vyhráli jsme poměrem 9:0. Nálada byla skvělá a mohlo se směle vykročit do oficiální hrací části turnaje.

V základní skupině byly s naším týmem další 4 týmy, a to švédské týmy Lindome IBK, Höllviken IBF, Zenith vit a jeden český tým FBC Liberec. První hrací den jsme odehráli zápas s týmem Lindome IBK. Do zápasu jsme šli od začátku naplno, brzy jsme získali herní převahu a zápas vyhráli 8:0. Ve druhém hracím dnu jsme odehráli těžké utkání s vyrovnaným soupeřem Höllviken IBF, které jsme vyhráli 3:1 a dále utkání s týmem Zenith vit. V tomto zápase se nám úplně nedařilo, ale vyhráli jsme 4:0.

Ve třetím zápase tohoto dne jsme se potkali s týmem FBC Liberec. Tento zápas byl zápasem o první místo v naší tabulce, a tak o získání výhodnější pozice pro zápasy playoff. Zápas byl po celou dobu velmi vyrovnaný a divácky atraktivní. Šance na vstřelení branky se střídaly na obou stranách a diváci po celý zápas mocně povzbuzovali oba týmy. V tomto utkání jsme nakonec prohráli poměrem 2:4 a skončili jsme na druhém místě tabulky. I tak bylo skvělé zjistit, že dokážeme hrát vyrovnaný zápas s takovým profi týmem jako je Liberec. Postoupili jsme mezi nejlepších 16 týmů naší věkové kategorie.

Ve vyřazovací části turnaje, tzv. playoff části, jsme narazili na další český tým, a to TJ Znojmo Laufen CZ, který vyhrál svou skupinu velice přesvědčivě. Od začátku utkání jsme na soupeře tlačili a neustále se snažili nějakou akci zdárně zakončit do brány. Všechny akce však končily u brankáře soupeře, který všechny naše střely chytil nebo vyrazil. Protivník se s postupem času zlepšoval a každá naše sebemenší chyba byla ihned potrestána.

I přes nepříznivý výsledek se naši kluci snažili až do konce utkání a určitě nic nevypustili a nenechali soupeři žádný balónek zadarmo. Utkání skončilo naší prohrou 1:6 a tímto jsme skončili na turnaji. I když tomu výsledek neodpovídá, tak bylo utkání opravdu velice vyrovnané a náš tým se určitě nemá za co stydět. S ohledem na to, že Znojmo nakonec celý turnaj vyhrálo a za 8 odehraných zápasů dostal tento tým jen 3 góly, z toho jeden od nás, myslím, že i tento výsledek se dá hodnotit jako úspěch.

Celý turnaj byl pro naše hráče obrovským přínosem herních zkušeností a posunul nás určitě zase o kousek dopředu. Teď už jen musíme tyto zkušenosti zhodnotit v našich dalších zápasech.

V naší věkové kategorii se turnaje zúčastnilo 43 týmů. Celkem bylo na turnaj přihlášeno 421 týmů ze 7 zemí. Nejpočetněji bylo samozřejmě zastoupeno domácí Švédsko.

Sestava: Daniel Cole, Vojtěch Charous – brankáři

Antonín Šťastný, Václav Vondráček, Matyáš Kudlička, Jan Jakubo, Josef Grec

Václav Jakubo, Ondřej Kachlík, Matěj Šebesta, Michal Zápotocký, Roderik Smola

Daniel Štefaňo, Antonín Šmehlík, Matouš Krátký, Milan Ježek, Erik Šafář, Viktor Ondroušek

Trenéři : Michal Křetínský, Martin Zápotocký, Radek Jakubo, Vojtěch Novák