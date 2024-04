/FOTO/ V sobotu 20.4.2024 se ve sportovní hale v Nezamyslicích odehrál finálový turnaj Orelské florbalové ligy v kategorii mladších žáků. Do tohoto turnaje se probojoval i florbalový tým Orel Vyškov, který obhajoval loňský mistrovský titul. V základní části ligy tým z Vyškova opanoval svou divizi a skončil na prvním místě po vyhrání všech zápasů.

Orel Vyškov se stal opět mistrem Orelské florbalové ligy. | Foto: se souhlasem Martina Zápotockého

Turnaje se zúčastnilo 8 týmů a to Orel Vyškov, Florbal SVČ Luhačovice, TJ Sokol Střelice, FBO Orel Boskovice, Orel Nové Město na Moravě, Orel Dolní Bojanovice, Orel Uherský Brod a Orel Brno-Řečkovice. Týmy byly rozděleny do dvou skupin, kdy se hrálo systémem každý s každým a poté se přešlo do tzv. Play off režimu.

Orel Vyškov měl ve své skupině týmy Florbal SVČ Luhačovice, TJ Sokol Střelice a FBO Orel Boskovice. Touto základní skupinou prošel náš tým bez větších obtíží, když vyhrál zápas s Florbal SVČ Luhačovice poměrem 9:0, poté vyhrál 6:0 nad Orlem Boskovice a v závěru porazil TJ Sokol Střelice výsledkem 6:1. Tímto si Vyškováci zajistili postup do fáze play off z prvního místa ve skupině.

Ve čtvrtfinále čekal Orel Vyškov soupeř ze 4. místa skupiny B a to Orel Dolní Bojanovice. V tomto zápase se nekonalo žádné překvapení a Orel Vyškov vyhrál vysoko 15:2.

V semifinále došlo na zápas Orel Vyškov proti Orel Brno-Řečkovice. Tento zápas byl celou dobu velice vyrovnaný, kdy po základní hrací části byl výsledek 2:2. V závěru prodloužení využil Vyškov zmatek po zahrání standardní situace a vstřelil rozhodující zlatý gól. Čekalo nás finále.

Ve finále Vyškov navyšoval náskok

Ve finále se proti sobě postavily týmy Orel Vyškov a Orel Uherský Brod. Hned na začátku finálového utkání se Vyškovu podařilo dát několik moc pěkných gólů a uklidnit hru. Potom už náskok jen navyšoval a zápas skončil vítězstvím Orla Vyškov v poměru 8:3.

Orel Vyškov se stal opět mistrem Orelské florbalové ligy!!!!!!!!! Oslavy mohly začít!!!!!

Poděkování patří všem hráčům za skvělé výkony, rodičům za skvěle vytvořené zázemí turnaje a pomoc při organizaci a v neposlední řadě fanouškům za skvělou atmosféru během celého turnaje.