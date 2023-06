Druhý červnový víkend se naše florbalové družstvo mladších žáků Orel Vyškov zúčastnilo turnaje s názvem Spartak cup, který se konal v obci Hluk a pořádal ho domácí oddíl Spartak Hluk. Na turnaj přijelo 10 velice kvalitních týmů a tyto byly rozděleny do dvou herních skupin. Ve skupině A byly týmy 1. AC Uherský Brod, Snipers Slavičín, Florbal Vsetín, Orel Vyškov a F.A.T.R. Dubňany. Ve skupině B pak Spartak Hluk, Florbal Včelín, FBC Slavkov, Orel Řečkovice a TJ Sokol Adamov. V rámci skupiny se hrálo systémem každý s každým a na základě získaných bodů se postupovalo do další již vyřazovací části.

Florbalové družstvo mladších žáků Orel Vyškov slaví. Získalo vysněný pohár | Foto: poskytl Martin Zápotocký

První utkání jsme sehráli s velice silným soupeřem, a to týmem Florbal Vsetín. Utkání bylo celou dobu velice vyrovnané, byli jsme sice více na míčku, ale nedařilo se nám dát branku a naopak jsme inkasovali a chvíli před koncem prohrávali 1:0. Hráči však nepolevili, stále se tlačili do útoku a pár minut před koncem se nám podařilo dát branku na 1:1. Tento stav vydržel až do konce a oba týmy braly zasloužený bod do tabulky.

Druhý zápas byl proti týmu F.A.T.R. Dubňany. V tomto zápase bylo skóre dlouho vyrovnané 1:1. Naši hráči jakoby se nemohli dostat do správného zápasového tempa a moc se nám nedařila kombinační hra, ze které obvykle hodně těžíme. Nakonec se nám podařilo zakončit dvě akce a zápas skončil vydřeným vítězstvím 3:1 v náš prospěch.

Třetí zápas ve skupině byl proti týmu Snipers Slavičín. V tomto utkání se nám naopak velice dařilo, hráči měli skvělý pohyb na hřišti, krásně si nahrávali a utkání skončilo našim vítězstvím v poměru 5:0.

V posledním zápasu ve skupině nás čekalo družstvo 1. AC Uherský Brod. S tímto družstvem dívek, které bylo na tomto turnaji doplněno o pár chlapců, se setkáváme pravidelně a již několikrát jsme se mohli přesvědčit o tom, že nás dívky svou urputností a šikovností můžou pěkně potrápit. Bylo tomu tak i v tomto zápase, ale naštěstí jsme si zápas pohlídali a konečné skóre bylo 2:1 pro náš tým. Tímto výsledkem jsme si zajistili vítězství ve skupině A a ve vyřazovací části zápas proti čtvrtému týmu z druhé skupiny.

Začalo play off a zde už jde opravdu o všechno. Jedna chyba, jedno klopýtnutí, jedna prohra a je konce celého turnaje. A to nikdo nechtěl. Ve čtvrtfinále nás čekal tým FBC Slavkov. V tomto utkání jsme byli více na míčku, ale opět se nám nedařilo dát branku. Soupeř dal z úniku branku a tak jsem 5 minut před koncem zápasu prohrávali 1:0. V očích hráčů byl na chvíli vidět zmatek a nejistota, ale jak je u nás zvykem, když se prohrává, tak se ještě více snažíme a nějakou prohru si vůbec nepřipouštíme. V posledních 3 minutách jsme dali 3 góly a zápas skončil našim vítězstvím 3:1. Byl to neskutečný obrat a divácky velice atraktivní utkání.

V semifinálovém zápase proti nám nastoupil tým Snipers Slavičín. To, že jsme tento tým v základní skupině porazili 5:0 nemuselo vůbec nic znamenat, jelikož zápas v semifinále je úplně jiný než v základní skupině. Všichni jsou do zápasu naplno, protože už se přece jen hraje o medaile. Proti tomuto soupeři se nám ale prostě hraje velice dobře. Vstřelili jsme gól již v patnácté vteřině zápasu, uklidnili jsme se a utkání jsme si užili a vyhráli 3:1.

Před námi bylo finále. Už je to jen kousek. Už jen udělat ten poslední krok….vyhrát finále a sáhnout si pro pohár a zlaté medaile. Všichni jsme však věděli, že to nebude nic lehkého. Ve finále nás čekal tým Florbal Vsetín. Jediný tým, který nás v základní skupině obral o vítězné body a se kterým jsme remizovali 1:1. Utkání bylo vyrovnané od samého začátku. Po malinké chybě v obraně jsme dostali gól a soupeř byl ve výhodě. Na toto jsme však po chvíli dokázali reagovat a srovnali jsme na 1:1. Za polovinou zápasu jsme měli dokonce trestné střílení, ve kterém Matěj Šebesta trefil tyčku branky soupeře.

Tohle nás však nepoložilo, stále jsme na soupeře tlačili. U rozhodující akce byl opět Matěj Šebesta. U poloviny hřiště si vzal balónek, obešel několik hráčů a skrytou střelou za obráncem překvapil brankáře soupeře. Hala burácela a hráči křičeli štěstím. Tohle vedení v zápase už jsme si nenechali sebrat a zápas skončil 2:1 v náš prospěch. Bylo krásné sledovat nespoutanou radost našich hráčů, kteří si troufnu si říct zaslouženě přebrali z rukou organizátorů vysněný pohár, zlatou medaili, spoustu dalších hodnotných cen a hlavní odměnu za první místo, což byla finanční hotovost ve výši 5.000,- korun.

Nejlepším hráčem turnaje byl organizátory zvolen hráč našeho družstva Matěj Šebesta. Na to, že se jednalo o první ročník tohoto turnaje, tak byl velice dobře zorganizovaný a všichni si ho moc užili. Moc děkuji všem hráčům a hráčce za jejich fantastický výkon a rodičům za skvělou podporu.

Sestava:

Daniel Cole, Martin Veselý – brankáři

Antonín Šťastný, Václav Vondráček, Jan Jakubo, Matyáš Kudlička, Josef Grec,

Václav Jakubo, Erik Šafář, Matěj Šebesta, Michal Zápotocký, Roderik Smola,

Daniel Štefaňo, Ondřej Kachlík, Václav Novotný, Natálie Lea Čuprová, Viktor Ondroušek,

Matouš Krátký.

Trenéři: Martin Zápotocký, Michal Křetínský, Radek Jakubo