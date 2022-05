Ford z roku 1917 a další skvosty. Do Bučovic se sjely veterány

Přesně 157 automobilů a motorek se sjelo v neděli na tradiční Prvomájové setkání veteránů do Bučovic. A bylo na co se dívat. Nejstarší vozidlo mělo přes sto let! Za krásné fotografie děkujeme Martinu Hodoušovi.

Na tradiční Prvomájové setkání veteránů do Bučovic se sjelo 157 automobilů a motorek. | Foto: Martin Hodouš